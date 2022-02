Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach-Espasingen, Lkr. Konstanz) Unfall mit zwei Leichtverletzten und hohem Sachschaden (15.02.22)

Stockach (ots)

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von rund 23.000 Euro hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am Dienstagmittag auf der Kreuzung Riedstraße und Meersburger Straße ereignet hat. Eine 49-jährige Fahrerin eines BMWs bog gegen 13 Uhr von der Riedstraße nach links auf die Meersburger Straße ab. Dabei übersah die Frau einen Fiat Tipo, dessen 33-jähriger Fahrer auf der bevorrechtigten Meersburger Straße in Richtung Radolfzell fuhr. Bei einer folgenden Kollision der Autos zogen sich beide Fahrer leichte Verletzungen zu und kamen mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Am BMW entstand Sachschaden von rund 8.000 Euro. Den Schaden am Fiat schätzt die Polizei auf 15.000 Euro.

