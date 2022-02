Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Auffahrunfall fordert einen Leichtverletzten (15.02.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein Leichtverletzter und insgesamt rund 5.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls, den eine Autofahrerin am Dienstag gegen 13 Uhr auf der Straße "Nordring Villingen" verursacht hat. Ein 24-jähriger Toyota Yaris Fahrer musste an einem Kreisverkehr bei der Straße "Querspange" anhalten, was eine nachfolgende 22-Jährige mit einem VW Polo zu spät erkannte. Sie fuhr auf den haltenden Toyota auf, wobei der Fahrer leichte Verletzungen erlitt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell