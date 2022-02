Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbrecher unterwegs (15.02.2022)

Donaueschingen (ots)

In ein Wohnhaus auf der Straße "Friedrich-Fischer-Weg" eingebrochen sind Diebe im Zeitraum zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Dienstag, 17 Uhr. Die Unbekannten hebelten eine Terrassentür auf und gelangten so in das Haus, wo sie sämtliche Räume durchwühlten. Dabei fiel ihnen Schmuck und etwas Geld in die Hände. Die Polizei bittet Personen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Autos aufgefallen sind, sich unter der Telefonnummer 0771 83783-0, zu melden.

Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen an und geben Sicherungsempfehlungen, damit man sich ausreichend gegen Einbruch schützen kann. Termine kann man bei den Beratungsstellen des Polizeipräsidium Konstanz vereinbaren. Für den Schwarzwald-Baar-Kreis stehen die Berater unter der Telefonnummer 07721 / 601-253 zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell