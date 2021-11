Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schwerverletzter 6- jähriger Radfahrer

Rotenburg (ots)

Rotenburg - Am Samstag den 20.11.21 gegen 14.40 h fuhr ein 40- jähriger Rotenburger mit seinem Klein-Lkw von einem unbefestigten Verbindungsweg im Gieseweg nach rechts auf den Gieseweg, um in Richtung Nürnberger Straße zu fahren. Da ihm auf dem engen Gieseweg ein anderes Kraftahrzeug entgegenkam, setzte er zurück und stieß hierbei mit einem hinter ihm fahrradfahrenden 6-jährigen Jungen zusammen. Der Junge stürzte zu Boden und zog sich Verletzungen am Fuß und am Becken zu. Aufgrund des Verletzungsbildes wurde der Junge durch den Rettungshubschrauber Christoph 7 nach Kassel zur med. Versorgung geflogen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 350 EUR.

