Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Tageswohnungseinbruch

Mehren (ots)

Am 04.11.2021 zwischen 15:00 Uhr und 21:45 Uhr nutzten bisher unbekannte Täter die zufällige Abwesenheit eines 22-jährigen Geschädigten aus, um in die Einliegerwohnung eines Anwesens in der Hardtstraße in Mehren einzubrechen.

Die Täter öffneten auf bisher unbekannte Weise die Wohnungseingangstüre des Anwesens, betraten die Wohnung und entwendeten im Inneren des Anwesens aufgefundenes Bargeld.

Durch die Beamten der Polizeiinspektion Daun wurde der Tatort aufgenommen.

Hinweise zur Tat, den möglichen Tätern oder sonstige Hinweise in diesem Zusammenhang dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter Telefon 06592 96260 erbeten werden.

