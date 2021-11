Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Beilingen - Zeugen gesucht

Bitburg (ots)

Am 02.11.21 gegen ca. 08:30 Uhr kam es auf der Kreisstraße 200, am Ortsausgang Beilingen in Richtung Dudeldorf zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines PKW musste einem, auf seiner Fahrspur entgegenkommenden weißen Transporter ausweichen. Durch das Ausweichmanöver geriet der Pkw ins Schleudern und kollidierte mit der Schutzplanke. Der weiße Transporter entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder dem weißen Transporter machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Bitburg in Verbindung zu setzen.

