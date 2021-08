Polizei Mettmann

POL-ME: Schwere Kollision im Kreuzungsbereich führte zu Verkehrsstörungen - Velbert - 2108058

Am frühen Dienstagabend des 10.08.2021, gegen 17.20 Uhr, ereignete sich auf der innerörtlichen, beampelten Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße / Parkstraße / Diekstraße ein Verkehrsunfall mit leichtem Personen- und hohem Sachschaden.

Zur Unfallzeit befuhr ein 40-jähriger Mann aus Velbert, mit einem weißen PKW Ford Kuga, die Diekstraße in Velbert-Mitte, von welcher er bei grüner Ampelschaltung die Friedrich-Ebert-Straße geradeaus in Richtung Parkstraße überqueren wollte. Dabei kam es im Kreuzungsbereich zur schweren Kollision mit dem anthrazitfarbigen PKW VW Polo einer 57-jährigen Frau aus Velbert, welche die Parkstraße befahren hatte, von dieser nach links in die Friedrich-Ebert-Straße abbog und dabei den Vorrang des Fords zu beachten hatte.

Bei der schweren Kollision der zwei Fahrzeuge wurden beide Fahrzeugführer jeweils leicht verletzt, bedurften aber keiner ärztlichen Behandlung. An den beiden nicht mehr fahrbereiten Unfallfahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von mindestens 10.000,- Euro. Die zwei PKW wurden geborgen und abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme-, Bergungs- und Aufräumarbeiten wurde die Kreuzung für mehr als eine Stunde komplett gesperrt. Der Verkehr wurde von der Polizei um- bzw. abgeleitet. Dennoch kam es im innerstädtischen Berufsverkehr zu unvermeidbaren Verkehrsstörungen.

