POL-OH: Brand einer Maschinenhalle in Freiensteinau-Salz

Freiensteinau (ots)

Wie bereits in einer Erstmeldung um 06:35 Uhr berichtet kam es in den frühen Morgenstunden zum Brand einer Maschinenhalle. In diesem Zusammenhang brannte ein unmittelbar neben der Halle abgeparkter PKW vollständig aus. Dieser soll nach ersten Erkenntnissen auch Brandherd sein, von welchem die Flammen auf die Maschinenhalle und einen darin befindlichen Pferdeanhänger übergriffen. Durch den Einsatz der Feuerwehren aus der Gemeinde Freiensteinau konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude verhindert werden. Die Brandursache soll am Montag geklärt werden, bisher liegen keine Erkenntnis für Fremdverschulden vor. Da keine weiteren Maschinen in der Halle eingelagert waren, beläuft sich der Sachschaden geschätzt auf lediglich 50 TSD Euro.

