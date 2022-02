Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Opel-Fahrerin kracht gegen Bahnschranke

Tuttlingen (ots)

In der Stuttgarter Straße ist am Montagnachmittag gegen 15 Uhr eine Autofahrerin von der Straße abgekommen und gegen eine Schranke des dortigen Bahnübergangs gekracht. Die 39-Jährige kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr die Opel-Fahrerin auf dem Weg stadteinwärts zu weit nach rechts, überfuhr einen Bordstein und prallte dann gegen den geöffneten Schrankenmast. Dieser knickte ab und fiel über die Straße. Wie die Unfallermittlungen ergaben, entstand an den Gleisanlagen aber kein Schaden. Auch wurde durch den Unfall der Bahnverkehr nicht beeinträchtigt. An dem Opel der Frau entstand allerdings ein Schaden von rund 10.000 Euro. Zur Schadenshöhe an der Schrankenanlagen liegen noch keine Angaben vor.

