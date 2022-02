Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mit Gewinnversprechen 900 Euro erlangt.

Carlsberg (ots)

Bereits am 09. Februar riefen unbekannte Täter bei dem Geschädigten an. Sie gaben an, dass der Geschädigte 38.000 Euro gewonnen habe. Um den Gewinn bekommen zu können müsse der Geschädigte 900.- Euro Notarkosten erstatten. Hierzu wurde der Geschädigte aufgefordert Wertkarten in der genannten Höhe zu erwerben und die Codes der Wertkarten zu übermitteln. Da der Geschädigte regelmäßig an Gewinnspielen teilnimmt kam er der Aufforderung nach. Erst als die Täter weitere 1500.-Euro durch Wertkarten forderten wurde der Geschädigte misstrauisch und zeigte die Tat an. Die Polizei warnt regelmäßig vor dieser und ähnlicher Betrugsmaschen. Präventionstipps sind unter www.polizei-beratung.de zu finden.

