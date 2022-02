Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Auffälliges Verhalten führt zur Strafanzeige

Bild-Infos

Download

Lambrecht/ Pfalz (ots)

Am Samstag, den 12.02.2022 um ca. 10:45 Uhr, befuhr eine Streifenbesatzung der Polizei Neustadt/W. im Rahmen der Streife die Hauptstraße in 67466 Lambrecht. Hierbei konnte durch die Beamten eine männliche Person festgestellt werden, welche sich bei Erkennen der Streife auffällig zur Seite wegdrehte. Aufgrund dessen Verhaltens wurde der 25-jährige Mann aus dem Kreis Südliche Weinstraße einer Personenkontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser Kontrolle konnte bei diesem eine geringe Menge Amfetamin aufgefunden und sichergestellt werden. Der 25-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell