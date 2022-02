Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Gönnheim) - verhinderte Trunkenheitsfahrt

Gönnheim (ots)

Am 13.02.2022, um 02.25 Uhr konnte in Gönnheim in der Bismarckstraße durch eine Streife der Polizeiinspektion Bad Dürkheim ein Pkw VW Tiguan festgestellt werden. Das Licht an dem Pkw war an und die Musik lief. Im Fahrzeug konnte ein 55-jähriger Tourist, schlafend im Auto sitzend, festgestellt werden. Dieser war alkoholisiert. Aus diesem Grund wurde zur Verhinderung einer Trunkenheitsfahrt das Fahrzeug vor Ort verschlossen und Tourist ging in sein Hotelbett.

