Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Friedelsheim - Sachbeschädigung an PKW und Eingangstür der Bank eingeschlagen

Friedelsheim (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 00:15 Uhr in der Burgunderstraße und Waltershöhe an drei geparkten PKW die Außenspiegel, warfen in der Hauptstraße einen Blumenkübel sowie eine Warnbake um und schlugen bei der Bankfiliale in der Hauptstraße die Glaseingangstür ein. Ein Zeuge hörte ein klirrendes Geräusch und sah eine dunkel gekleidete Person mit Kapuzenpullover davonlaufen. Eine sofortige Fahndung durch die Polizei blieb ohne Erfolg. Der Gesamtschaden wird auf ca. 3500 EUR geschätzt.

Die Polizei Bad Dürkheim bittet Zeugen der Taten oder Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen in diesem Zusammenhang machen können, sich bei der Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell