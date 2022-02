Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Auto zerkratzt

Haßloch (ots)

Ein Schaden von ca. 300,- Euro entstand an einem in der Friedensstraße geparkten PKW (Honda, Farbe grau), indem dieser durch unbekannte(n) Täter auf der Beifahrerseite offenbar mutwillig zerkratzt wurde. Die Tat ereignete sich zwischen dem 09.02.2022, 16:00 Uhr und 11.02.2022, 08:30 Uhr. Eventuelle Zeugen/-innen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

