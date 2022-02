Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Unfall verursacht und geflüchtet

Haßloch (ots)

Am frühen Morgen des 11.02.2022, gegen 06:55 Uhr, befuhr der Fahrer eines Gelenkbusses (Leerfahrt) die Landesstraße 530 von Haßloch in Richtung NW-Geinsheim. Etwa auf halber Strecke kam ihm ein weißer Sprinter entgegen, welcher beim Begegnen der Fahrzeuge aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn kam und den linken Außenspiegel des Busses touchierte. Der/die Verursacher(in) fuhr einfach weiter. Am Bus entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro. Eventuelle Zeugen/-innen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen!

