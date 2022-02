Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Eigentümer von gestohlenem Fahrrad gefunden

BAD DÜRKHEIM (ots)

Nachdem die Ermittlungen ergebnislos verlaufen waren und ein am 19.01.2022 in einem Gebüsch Höhe Bad Dürkheim Fronhof / Abfahrt B271 aufgefundenes E-Bike der Marke Rockrider keinem Diebstahl zugeordnet werden konnte, wurde am 04.02.2022 ein Presseaufruf gestartet. Eine Frau wurde durch den Artikel in der Rheinpfalz auf das Fundfahrrad aufmerksam. Ihre Tochter hatte am 17.01.2022 gegen 16:00 Uhr ihr Fahrrad an der Kreissparkasse in Bad Dürkheim abgestellt. Am nächsten Tag, als sie dieses gegen 15:00 Uhr wieder abholen wollte, war dies durch bislang unbekannte Täter entwendet worden. Das Fahrrad war mit einem Zahlenschlosss von der Marke "Abus" abgeschlossen. Das Fahrrad konnte eindeutig zugeordnet werden und an die glückliche Eigentümerin ausgehändigt werden. Die Polizei bittet die Bürger im Falle eines Fahrraddiebstahles sich immer an die Polizei zu wenden, bzw. die Strafanzeige auch bequem von Zuhause aus Online unter www.polizei.rlp.de/de/onlinewache zu übersenden. Eine kostenlose Registrierung bei der Verkehrswacht, aussagekräftige Lichtbilder und ein Fahrradpass mit den entsprechenden Daten des Fahrrades erleichtern hierbei die Zuordnung und Wiederauffindung.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell