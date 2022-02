Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - erneut Ladendiebstahl begangen

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 10.02.2022 gegen 20:00 Uhr kam es in einem Supermarkt in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim zu einem Ladendiebstahl. Vor Ort konnte der 48-jährige Ladendieb angetroffen werden, der bereits am 08.02.2022 mit mehreren Ladendiebstählen und einer räuberischen Erpressung aufgefallen war. Bei der aktuellen Tat hatte er versucht, in der Innentasche seiner Jacke versteckt, eine Flasche Asbach zu entwenden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 3,2 Promille. Er war aber trotz des hohen Promillewertes orientiert und wegefähig. Gegen ihn wurde nun eine weitere Strafanzeige wegen Ladendiebstahls aufgenommen.

