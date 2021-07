Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Unbekannte hoben Gullideckel aus

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 18.7.2021 hoben Unbekannte zwischen 0.25 Uhr und 1.05 Uhr zwei Gullideckel auf der Straße Am Vatheuershof in Ahlen aus. Einen der Deckel warfen sie in den Kanalschacht, den anderen ließen sie umgedreht auf der Fahrbahn liegen. Über diesen fuhr ein Rettungswagen dessen Besatzung auf dem Rückweg von einem Einsatz war. Glücklicherweise entstand dabei kein Schaden. Wer hat dort verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu möglichen Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

