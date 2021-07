Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Fallschirmspringer bei Landung schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 18.07.2021, gegen 11.30 Uhr, verletzte sich ein 39-jähriger Fallschirmspringer aus Münster bei der Landung in Sendenhorst, Elmenhorst, schwer. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der Springer bei der Landung und überschlug sich. Der 39-Jährige verletzte sich schwer, ein Rettungshubschrauber flog ihn in ein Krankenhaus. Angehörige erhielten Kenntnis von dem Unfall. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.

