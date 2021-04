Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Marihuana und Stoßdolch dabei

Aggressiver 20-Jähriger bedroht Teenager

Oldenburg (Oldb.) (ots)

Ohne erkennbaren Grund hat ein 20-Jähriger gestern Mittag in Nähe des Hauptbahnhofs einen 17-Jährigen bedroht und verfolgt. Schließlich suchte der junge Mann Hilfe in der Dienststelle der Bundespolizei. Die Beamten fanden bei seinem Verfolger rund 100 Gramm Marihuana und ein verbotenes Faustmesser.

Weil er in der Warteschlange vor einem Lebensmittelmarkt in Bahnhofsnähe die stechenden Blicke eines 20-Jährigen bemerkte, wollte ein 17-Jähriger einfach nur freundlich sein und sagte "Moin" zu seinem Gegenüber. Statt den Tagesgruß zu erwidern, reagierte der 20-jährige Deutsche sofort feindselig und drohte dem Teenager Schläge an. Der suchte daraufhin zur Sicherheit das Weite, wurde aber von dem 20-Jährigen verfolgt.

Nachdem er seinen Verfolger los war, ging der 17-Jährige zur Dienststelle der Bundespolizei und berichtete den Beamten von den Geschehnissen. Die überprüften den Mann kurz vor Abfahrt seines Zuges im Hauptbahnhof. Auch gegenüber den Bundespolizisten verhielt sich der 20-Jährige sehr aggressiv.

Bei der Feststellung der Personalien fanden die Beamten einen verbotenen Stoßdolch bei dem 20-Jährigen, den er griffbereit in seiner Hosentasche trug. Außerdem wurden in einer mitgeführten Reisetasche rund 100 Gramm Marihuana und ein Baseballschläger gefunden und sichergestellt.

Die Bundespolizei hat Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Waffengesetz und Bedrohung eingeleitet. Die abschließenden Ermittlungen werden zuständigkeitshalber durch die Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland geführt.

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim