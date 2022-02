Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Herxheim am Berg - Rücksichtslose Fahrweise, Zeugen gesucht

Herxheim am Berg, B271 (ots)

Der Polizei Bad Dürkheim wurde am Freitag, 11.02.2022, gegen 22:15 Uhr, ein PKW gemeldet, der in Herxheim am Berg auf der B271 Richtung Dackenheim linksseitig an einer Verkehrsinsel vorbeifuhr, drei PKW überholte und einen entgegenkommenden PKW gefährdete. Der entgegenkommende PKW konnte einen Frontalzusammenstoß durch ein Ausweichmanöver vermeiden. Zu einem Unfall kam es nicht, verletzt wurde durch das Fahrverhalten niemand. Die Ermittlungen zum Fahrzeugführer dauern an.

Die Polizei Bad Dürkheim bittet Zeugen oder Geschädigte, die im Zeitraum 22:00 Uhr - 22:30 Uhr auf der Strecke Bad Dürkheim Richtung Grünstadt auf der B271 eine auffällige Fahrweise beobachtet haben oder selbst gefährdet wurden, sich telefonisch unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell