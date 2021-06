Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schmierfinken gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Schmierfinken haben am St.-Martins-Platz ihr Unwesen getrieben. Am Montag wurde der Polizei gemeldet, dass unbekannte Täter am Wochenende den Treppenaufgang zu einer Kirche und eine Kirchentür mit weißer Farbe beschmiert haben. Sie hinterließen ihre sogenannten "Tags", also Namenskürzel. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen, die insbesondere in der Zeit zwischen Freitagnachmittag, 14 Uhr, und Samstagmittag, 13.30 Uhr, rund um die Kirche verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise bitte unter Telefon 0631 / 369 - 2150 an die Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße. |cri

