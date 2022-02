Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Auffahrunfall mit Folgen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 12.02.2022 um 17:34 Uhr musste eine 40-jährige Frau aus Neustadt/W. mit ihrem PKW verkehrsbedingt aufgrund des Rotlichts an einer Lichtzeichenanlage in der Talstraße in 67434 Neustadt/W. anhalten. Eine 28-Jährige PKW-Fahrerin aus Frankeneck, welche zu diesem Zeitpunkt hinter der 40-Jährigen fuhr, bemerkte dies zu spät und fuhr auf das vor ihr fahrende Fahrzeug auf. Durch den Zusammenstoß erlitt die 40-jährige Neustadterin Schmerzen an der Halswirbelsäule. Das im Fahrzeug der 40-Jährigen ebenfalls befindliche Kleinkind wurde ebenfalls leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

