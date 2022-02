POL-PDNW: Drei beschädigte Fahrzeuge und zwei verletzte Personen...

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

...sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, welcher sich am 12.02.2022 um 12:00 Uhr in der Branchweilerhofstraße in 67433 Neustadt/W. ereignete. Ein 19-jähriger Motorradfahrer befuhr zu diesem Zeitpunkt die Branchweilerhofstraße in Richtung Adolf-Kolping-Straße. In Höhe der Einmündung Branchweilerhofstraße/Breslauer Straße wollte ein 77-jähriger Neustadter mit seinem PKW in die Branchweilerhofstraße nach links einbiegen. Der 77-jährige übersah hierbei den vorfahrtsberechtigten Kradfahrer, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Das Motorrad des 19-Jährigen rutschte nach der Kollision mehrere Meter über die Straße und kollidierte anschließend mit einem geparkten Fahrzeug, welches neben der Fahrbahn geparkt war. Der Motorrad-Fahrer wurde bei dem Unfall insoweit verletzt, sodass eine Behandlung im Krankenhaus erforderlich war. Der 77-jährige PKW-Fahrer erlitt einen Schock und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht. Die Fahrzeuge der Verkehrsunfallbeteiligten waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Das geparkte Fahrzeug wurde ebenfalls nicht unerheblich beschädigt, war jedoch weiterhin fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Gesamthöhe von circa 15000EUR.

