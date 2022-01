PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Scheiben von Pkw eingeschlagen +++ Versammlungen von Coronaregel-Kritikern

Bad Schwalbach (ots)

1. Fahrzeuge werden beschädigt, Taunusstein-Hahn, Brüder-Grimm-Straße / Erich-Kästner-Straße, Montag, 03.01.2022, 08:00 Uhr bis 17:30 Uhr

(fh)Im Laufe des Montages haben Unbekannte in Taunusstein-Hahn zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt. In der Brüder-Grimm-Straße fiel ein BMW den Vandalen zum Opfer, in der Erich-Kästner-Straße war es ein Audi A4. In beiden Fällen schlugen die Täter ein Fenster der Fahrzeuge ein und verursachten so Sachschäden in Höhe von zusammen rund 1.000 Euro. Die Hintergründe zu den Taten sind noch unklar.

Die Polizeistation in Bad Schwalbach erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

2. Versammlungen von Coronaregel-Kritikern, Rheingau-Taunus-Kreis, Montag, 03.01.2022

(fh)Am Montagabend kam es im Rheingau-Taunus-Kreis zu Versammlungen von Coronaregel-Kritikern. Gegen 18:15 Uhr fanden sich in Bad Schwalbach in der Spitze bis zu 300 Personen zu einem angemeldeten Aufzug unter Einhaltung der erteilten Auflagen ein. Gegen 19:20 Uhr wurde die Veranstaltung planmäßig beendet. Darüber hinaus kam es in weiteren Gemeinden wie unter anderem Eltville, Idstein, Rüdesheim, Hünstetten und Taunusstein zu Zusammenkünften mit Teilnehmerzahlen im mittleren zweistelligen Bereich. Die Zusammenkünfte wurden durch die Polizei sowie die zuständigen Versammlungsbehörden eng begleitet und auf die Einhaltungen der Corona-Regeln geachtet.

