PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Fahrzeug überschlägt sich - 1 Verletzter - Zeugen gesucht +++

Bad Schwalbach (ots)

B 417, Gemarkung Taunusstein, zw. Siedlung Platte und Wehen Sonntag, 02.01.2022, 21:47 Uhr

Ein 55-jähriger Wiesbadener befuhr mit seinem Citroen die B 417 aus Richtung Taunusstein - Neuhof kommend in Richtung Wiesbaden. Zwischen den Anschlussstellen Siedlung Platte und Wehen geriet der Fahrzeugführer zunächst auf die Gegenfahrbahn und im weiteren Verlauf in den Fahrbahngraben. Hier überschlug sich das Fahrzeug, prallte gegen einen Baum und blieb anschließend auf dem Dach liegen. Der eingeklemmte Fahrer wurde durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte ermittelt werden, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und zum Zeitpunkt des Unfalls erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Der verletzte Fahrer wurde in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht und musste sich dort einer Blutentnahme unterziehen. Ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde ebenfalls eingeleitet. Die B 417 war für die Dauer der Unfallaufnahme ca. 1 Stunde voll gesperrt. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich auf der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124 - 70780 zu melden.

gefertigt: Engelke, PHK

