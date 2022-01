PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Verkehrsunfallflucht +++

Bad Schwalbach (ots)

65329 Hohenstein, Baumbachstraße 1

Samstag 01.01.2022, 21.00 Uhr - 23.20 Uhr

Am Neujahrsabend, im Zeitraum zwischen 21.00 Uhr und 23.20 Uhr, kam es in der Baumbachstraße, Höhe Haus Nr. 1 in Hohenstein-Born, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein am Fahrbahnrand abgestellter VW Golf wurde durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug stark beschädigt. Fahrer(in) des vorbeifahrenden Fahrzeuges kümmerte sich nicht um den entstandenen Sachschaden und setzte die Fahrt fort. Die Polizei Bad Schwalbach bittet um sachdienliche Hinweise. Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter 06124 70780 bei der Polizei in Bad Schwalbach zu melden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell