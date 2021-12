PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Frau durch Messerangriff schwer verletzt +++ Verletzte Personen bei Auffahrunfall +++ Scheiben einer Lagerhalle beschädigt +++ Aktueller Blitzerreport

Bad Schwalbach (ots)

1. Frau durch Messerangriff schwer verletzt, Rüdesheim, Böhlerstraße, Mittwoch, 29.12.2021, 17:45 Uhr,

(mh) Am Mittwochabend wurde eine 53-jährige Frau von ihrem 58-jährigen Ex-Mann durch Messerstiche in der Böhlerstraße in Rüdesheim schwer verletzt. Der Mann öffnete nach Zeugenaussagen die Fahrertür am PKW der Geschädigten und stach auf diese ein. Der Täter konnte hiernach durch einen Passanten entwaffnet und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die Geschädigte wurde ins Krankenhaus gebracht, sie befindet sich nicht mehr in Lebensgefahr. Der 58-Jährige wird heute einem Haftrichter vorgeführt.

2. Verletzte Personen bei Auffahrunfall, Bad Schwalbach, B260, Höhe Parkplatz Ramschied, Mittwoch, 29.12.2021, 12:30 Uhr,

(mh) Am Mittwochmittag ist es auf der B260 zwischen der Emser Straße und Langenseifer Stock in Höhe des Parkplatzes bei Ramschied zu einem Auffahrunfall mit zwei Verletzten gekommen. Ein 47-jähriger Fahrer fuhr mit seinem Mercedes in Richtung Nasstätten auf der B260 und hielt auf Höhe des Parkplatzes an, um nach links auf diesen einzubiegen. Ein in gleicher Richtung hinter dem Mercedes fahrender 56-Jähriger in einem VW fuhr dann auf diesen auf. Der 47-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr befreit werden. Die Fahrer beider Fahrzeuge wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die B260 war für eine Stunde in beiden Richtungen gesperrt.

3. Scheiben einer Lagerhalle beschädigt, Oestrich-Winkel, Oestrich, Sportplatzweg, Dienstag, 28.12.2021, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 29.12.2021, 13:00 Uhr,

(mh) Im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag wurden durch unbekannte Täter mehrere Fensterscheiben einer Lagerhalle am Sportplatzweg in Oestrich beschädigt. Die Täter benutzten hierzu ein unbekanntes Tatmittel und verursachten Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Personen, die Hinweise zur Tat oder beteiligten Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06722) 9112-0 mit der Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzten.

4. Aktueller Blitzerreport,

Rheingau-Taunus-Kreis,

(mh) Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. In der kommenden Woche finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

