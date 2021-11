Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht - eine leicht verletzte Person

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitagmorgen gegen 08:45 Uhr an der Kreuzung Frankfurter Straße / Speyerer Straße. Eine 31-Jährige Ford-Fahrerin befuhr die Frankfurter Straße, als sie an der Kreuzung zur Speyerer Straße eine 44-Jährige Mercedes-Fahrerin übersah, ihre Vorfahrt missachtete und mit ihr kollidierte. Die Mercedes-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtsachschaden beträgt rund 4.000 EUR.

