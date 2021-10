Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf der B 407 zw. Trassem u. Meurich

Trassem-Kirf/Meurich (ots)

Am Montag, 04.10.2021, gegen 17.40 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf der B 407 zwischen Trassem und Kirf-Meurich. Der Fahrer eines VW Golf befuhr die B 407 von Trassem in Richtung Kirf-Meurich. In der ersten Rechtskurve überfuhr der Golf-Fahrer mehrere Kehrbesen, die auf seiner Fahrspur lagen. Die Besen wurden zuvor in einem nicht näher eingrenzbaren Zeitraum durch den bisher unbekannten Unfallverursacher vermutlich in Folge unzureichender Ladungssicherung verloren.

Der Fahrer des Golf konnte wegen Gegenverkehr kein Ausweichmanöver einleiten und überfuhr die Besen, wodurch ein Vorderreifen platzte und die Fahrt nicht fortgesetzt werden konnte. Der Sachschaden am Golf beläuft sich auf ca. 200EUR.

Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher oder zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg in Verbindung zu setzen.

