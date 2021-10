Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Wahlbanner entwendet!

Brücken (ots)

Die Kreisvorsitzende der Partei Bündnis 90 / Die Grünen im Kreis Birkenfeld teilte am heutigen Tag mit, dass ihr im Nachgang zu den Bundestagswahlen, ein Banner der Partei - das über die Traun in Brücken aufgehangen war, entwendet wurde. Das Banner hatte die Größe : 3 m x 0,80 m. Der Diebstahl war bereits am Montag, den 27.09.2021 festgestellt worden.

Die Polizei Birkenfeld/Nahe bittet um sachdienliche Hinweise unter der Tel.-Nr.: 06782-9910.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell