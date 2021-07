Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Seat überschlägt sich auf Kreuzung

Stemwede (ots)

Am Dienstagabend wurde die Polizei zu einem Unfall auf die Kreuzung B 51 (Osnabrücker Straße / Bremer Straße) / Fischerstatt / Zur Alten Windmühle direkt an die niedersächsische Landesgrenze gerufen. Den Angaben zufolge hatte ein 24-jähriger Mann aus Damme (Landkreis Vechta) gegen 18.45 Uhr die Osnabrücker Straße in Richtung Bohmte befahren, als er am genannten Kreuzungsbereich die Fahrt seines Volkswagens verlangsamte und das Auto einen Moment anhielt. Ein nachfolgender Seat-Fahrer (20) aus Stemwede bemerkte dies und beabsichtigte den E-Golf zu überholen. Als dessen Fahrer schließlich anfuhr und nach links abbog, kam es zur seitlichen Kollision der Fahrzeuge. Dadurch geriet der Seat ins Schleudern und überschlug sich, bevor er auf der Seite liegend zum Stillstand kam. Der Heranwachsende aus Stemwede wurde zunächst vor Ort von einem Notarzt behandelt und mit offenbar leichteren Verletzungen ins Krankenhaus nach Damme gebracht. Der 24-Jährige erlitt einen Schock. Er wurde durch den Rettungsdienst dem Krankenhaus Rahden zugeführt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

