POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zu unserer Meldung vom 23.07.2021 - "Schwerer Unfall in Neureut - Polizei sucht Zeugen": 67-jähriger Radfahrer jetzt im Krankenhaus verstorben

Der schwere Unfall zwischen zwei Radfahrern am Nachmittag des 22.07.2021 an der Kirchhofstraße Ecke Teutschneureuter Straße hat nachträglich ein Todesopfer gefordert. Nach Mitteilung der behandelnden Ärzte ist der 67-Jährige Radfahrer am Donnerstagnachmittag den erlittenen schweren Kopfverletzungen erlegen.

