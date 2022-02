Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: POL-PDNW: (Haßloch) - Verkehrsunfallflucht

Meckenheim (ots)

Am Samstag, 12.02.2022, in der Zeit von 14:30 Uhr bis 17:10 Uhr, wurde ein geparkter PKW in der Hauptstraße in Meckenheim beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte den geparkten grauen PKW der Marke Skoda, vermutlich beim Vorbeifahren und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Durch den Verkehrsunfall wurde der Seitenspiegel des parkenden Skoda beschädigt. Mögliche Zeugen, welche den oder die Täter gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Haßloch in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell