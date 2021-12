Polizei Paderborn

POL-PB: Drei Verletzte bei Unfall auf Südring

Paderborn (ots)

(mb) Am Mittwochvormittag sind drei Frauen bei einem Verkehrsunfall auf dem Südring teils schwer verletzt worden.

Um 10.30 Uhr fuhr eine 20-jährige Opel-Astra-Fahrerin auf dem Südring in Richtung Ludwigsfelder Ring. Sie missachtete vermutlich die rote Ampel an der Kreuzung Pohlweg und fuhr über die Kreuzung. Dabei kollidierte sie mit einer entgegenkommenden 39-jährigen Ford-Fiesta-Fahrerin, die nach links in den Pohlweg abbog. Durch den Anstoß schleuderte der Ford gegen einen Ampelmast. Die Fordfahrerin erlitt schwere Verletzungen. Im Opel zogen sich die Fahrerin sowie die Beifahrerin (21) leichte Verletzungen zu. Ein zufällig vorbeikommender Sanitäter leistete Erste Hilfe. Mit Rettungswagen wurden die Verletzten in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden liegt bei rund 10.000 Euro.

