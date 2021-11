Polizei Paderborn

POL-PB: Zweiter gestohlener Fiat aufgefunden

Lichtenau/Bad Wünnenberg (ots)

(mb) Auch der zweite der am Wochenende in Lichtenauer Ortsteilen gestohlenen Fiat-Pkw (Polizeibericht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/5085655) ist im Wald zwischen Bad Wünnenberg-Fürstenberg und Marsberg-Essentho aufgefunden worden. Das Fahrzeug war "kurzgeschlossen".

Ein Jäger entdeckte den schwarzen Fiat Panda bereits am Montagmorgen um 07.45 Uhr. Das verlassene Auto stand auf einem Waldweg, der 200 Meter links oberhalb der Marsberger Straße am sogenannten Hirse-Berg in Richtung Essentho verläuft. Im Schnee entdeckte der Zeuge Fußspuren, die von dem Auto zurück zur Marsberger Straße führten und dann auf der anderen Seite über Feldwege in Richtung Nato-Siedlung Essentho verliefen. Am Dienstagmorgen stand das Auto noch immer im Wald, sodass der Jäger die Polizei verständigte. Bei der Überprüfung des Autos stellte sich heraus, dass es sich um den in der Nacht zu Montag in Lichtenau-Atteln gestohlenen Fiat handelte. Das Auto war kurzgeschlossen worden. Die Polizei stellte den Wagen sicher.

Nicht weit vom Fundort des Fiat Panda entfernt war schon am Samstagmorgen ein in Lichtenau-Husen entwendeter Fiat 500 entdeckt worden. Drei Tatverdächtige waren bei dem Diebstahl gesehen worden. Die Ermittlungen der Kripo laufen.

Neben Zeugen, die Beobachtungen an den Tatorten gemacht haben, werden auch Hinweisgeber gesucht, die an den Fundorten der beiden Autos im Wald an der Marsberger Straße verdächtige Personen gesehen haben. Möglicherweise sind der rote Fiat 500 in der Nacht zu Samstag und der schwarze Fiat Panda in der Nacht zu Montag zwischen Lichtenau, Bad Wünnenberg und Marsberg aufgefallen. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

