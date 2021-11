Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Büros und Sachbeschädigungen an Autos

Paderborn (ots)

(mb) Auf Gewerbeflächen an der Steubenstraße und am Pagendarmweg sind am Montagmorgen ein Büroeinbruch sowie mehrere Sachbeschädigungen an Fahrzeugen festgestellt worden.

Das Bürogebäude liegt zwischen der Steubenstraße und dem Pagendarmweg. Zwischen Sonntag, 17.00 Uhr, und Montag, 06.40 Uhr, drangen die Täter durch ein zur Steubenstraße gelegenes Fenster in das Erdgeschoss ein. Sie gelangten in mehrere Büros und entwendeten Laptops sowie ein Handy.

Auf dem Hof einer Lkw-Werkstatt an der Steubenstraße wurde an einem Laster der Tank aufgebrochen und eine Scheibe des Führerhauses eingeschlagen.

Gleich neun eingeschlagene Autoscheiben stellte ein Autohändler an der Kreuzung Steubenstraße/Im Dörener Feld fest. An den zum Verkauf ausgestellten Fahrzeugen waren meistens die Heckscheiben beschädigt worden.

Die Sachbeschädigungen müssen über das Wochenende verübt worden sein.

In allen Fällen sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 05251/3060.

