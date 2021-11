Polizei Gütersloh

POL-GT: 80-Jähriger schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Am Samstag (27.11., 16.30 Uhr) kam es auf der Holter Straße in Höhe der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall.

Ein 80-jähriger Mazda-Fahrer befuhr zum Unfallzeitpunkt die Holter Straße in Richtung Kaunitzer Straße. An der Ampel vor der Einmündung zur Kaunitzer Straße fuhr der Mann aus Schloß Holte Stukenbrock auf einem vor ihm verkehrsbedingt anhaltenden Skoda eines 37-jährigen Mannes auf. Dieser wurde durch den Zusammenstoß nicht verletzt. Die vier weiteren Fahrzeuginsassen, darunter zwei Kinder, wurden ersten Angaben nach ebenfalls nicht verletzt. Der 80-jährige Mazda-Fahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren.

Während der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der 80-Jährige ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Beide Fahrzeuge waren beschädigt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 7000 Euro. Der Mazda wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell