POL-GT: Einbruch an der Carl-Miele Straße - Hund wird durch die Polizei nach Hause gefahren

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Samstag (27.11., 16.00 Uhr bis 19.55 Uhr) wurde in eine Wohnung an der Carl-Miele Straße eingebrochen. Die Täter hebelten eine rückwärtige Tür auf, um in die Wohnung zu gelangen. Dort durchsuchten sie Schränke und Schubladen. Sie entwendeten Bargeld.

Neben dem entwendeten Bargeld vermisste die Geschädigte auch ihren kleinen Hund. Dieser wurde glücklicherweise kurze Zeit zuvor durch Zeugen an der Sedanstraße angetroffen und an die Polizei übergeben. Die Übergabe des Hundes an die Eigentümerin fand im Rahmen der Tatortaufnahme statt.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat verdächtige Personen rund um den Tatzeitraum beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

