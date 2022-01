Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Unfallflucht im Rollwiesenweg + Acht Anzeigen-19 Verwarnungen + Beifahrerseite verkratzt + Sachbeschädigung + Frische Hebelspuren + Tontöpfe gestohlen + Einbruch in Reifenlager + Weitere Autoaufbrüche

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Einbruch in Reifenlager

Am zurückliegenden Wochenende (zwischen 16 Uhr am Freitag und 08 Uhr am Montag, 10. Januar) drangen Reifendiebe in das Lager eines Autohauses in der Stephan-Niederehe-Straße ein. Sie stahlen nach ersten Prüfungen zehn Reifensätze auf Alufelgen. Die Beute hat einen Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Nach den Spuren verließen sie mit der Beute das Gebäude durch eine Notausgangstür an der Rückseite und verluden sie dann dort. Die Täter müssen mit einem größeren Transportfahrzeug ausgerüstet gewesen sein. Wer hat zur fraglichen Zeit Personen und/oder ein Transportfahrzeug auf dem Gelände gesehen? Wer hat die Verladetätigkeiten der Reifen beobachtet und kann Angaben zum Fahrzeug und den Personen machen? Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Neustadt - Weitere Autoaufbrüche

Die Serie der Autoaufbrüche in Neustadt setzt sich fort. Der Aktionsradius des Täters scheint sich über die gesamte Stadt zu erstrecken. In der Nacht zum Dienstag, 11. Januar, traf es mindestens drei weitere Fahrzeuge. Die Tatorte waren diesmal der Kohlscheider Weg, die Ringstraße und die Willingshäuser Straße. Aus einem Auto stahl der Täter Elektrowerkzeuge. In einem anderen fand er den Zweitschlüssel eines anderen Autos des Besitzers. Da dies in der Nähe parkte nutzte der Täter den gefundenen Schlüssel und durchsuchte auch das Auto. Bis auf den mit dem Schlüssel geöffneten Wagen kam in den anderen Fällen erfolgte in den anderen Fällen wieder das Einschlagen einer Autoscheibe. Die Polizei bittet erneut um besondere Aufmerksamkeit und Mithilfe. Die Polizei bittet um sehr frühzeitige Hinweise bei der Feststellung ungewöhnlicher Verhaltensweisen einer Person, z.B. bei scheinbar ziellosem Hin- und Herschlendern oder augenscheinliches Warten oder sogar deutliches Hineinschauen in Autos. Außerdem bittet die Polizei um sofortige Nachricht, wenn am Abend oder in der Nacht Scheiben klirren oder wenn irgendwo ein Auto mit zerstörter Scheibe steht. "Bitte seien Sie aufmerksam und informieren Sie die Polizei früh und lieber einmal zu viel als einmal zu wenig! Rufen Sie im aktuellen Notfall die 110 oder auch direkt die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 an!"

Marburg - Tontöpfe gestohlen und zerstört

Bereits in der 49sten Kalenderwoche des Jahres 2021 (06.-12.Dez.) verschwanden vom Grundstück eines Mehrfamilienhauses in der Hedwig-Jahnow-Straße fünf selbst hergestellte tönerne Blumentöpfe mit Vogelornamenten. Der materielle Wert der Töpfe steht hierbei mit Sicherheit weit hinter dem ideellen Wert zurück. Drei der fünf Töpfe tauchten in der 51 Woche im Bürgerpark des Marburger Stadtwaldes wieder auf. An all diesen Töpfen waren die verzierenden Vogelornamente abgeschlagen, einer war komplett zerbrochen. Die anderen blieben bislang verschwunden. Sachdienliche Hinweise hierzu bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Gladenbach - Frische Hebelspuren an der Eingangstür

Zwischen Dienstag, 07. Dezember und Sonntag, 09. Januar, versuchte ein Einbrecher in eine Wohnung in dem Mehrfamilienhaus in der Richard-Wagner-Straße einzubrechen. Trotz mehrfacher Hebelversuche, blieb die Wohnungstür für den Einbrecher zu. An der Tür entstand ein nur geringer Schaden. Wer hat in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat fremde Personen im Haus bemerkt? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf - Sachbeschädigung am Bahnhof

Am Montag, 10. Januar, erfolgte die Anzeige einer Sachbeschädigung, die sich bereits zwischen Freitag, 31. Dezember und Dienstag, 04. Januar ereignete. Auf nicht feststehende Weise, eventuell durch einen gezielten Tritt, entstand der Eingangstür zum Trakt der DB-Cargo am Bahnhof in Stadtallendorf ein Schaden in wahrscheinlich vierstelliger Höhe. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0

Stadtallendorf - Beifahrerseite verkratzt

Der von einer Sachbeschädigung betroffene graue Honda Civic mit Marburger Kennzeichen parkte zur Tatzeit am Montag, 10. Januar, zwischen 04.15 und 13.45 Uhr am Straßenrand vor dem Anwesen Albert-Schweitzer-Straße 30. In dieser Zeit ritzte ein noch unbekannter Täter zwei etwa 1,30 Meter lange Kratzer in die Beifahrerseite. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Marburg - Acht Anzeigen und 19 Verwarnungen

Die Polizei Marburg kontrollierte am Montag, 10. Januar, am Zwetschenweg in Marburg und auf der Cölber Straße in Wehrda insgesamt 71 Personen in 67 Fahrzeugen. Die Polizei musste dabei jeweils sieben Handy- und Gurtverstöße und in zwölf Fällen ein Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit ahnden. Das bedeutete acht Ordnungswidrigkeitenanzeigen und 19 Verwarnungen. "Das Ergebnis der Kontrollen mit einer Beanstandungsquote von mehr als 40 Prozent spricht für sich. Die Polizei wird auch weiterhin für mehr Verkehrssicherheit kontrollieren!"

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg - Tatort: Rollwiesenweg - Rot/Oranger Ford C-Max angefahren

Wer hat zwischen 22.30 Uhr am Sonntag, 02. Januar und 13.20 Uhr am Samstag, 08. Januar, im Rollwiesenweg ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zu einem Schaden an einem rot/orangen Ford C-Max gekommen sein könnte? Der Schaden am Ford, der am rechten Fahrbahnrand vor dem Anwesen Rollwiesenweg 22 parkte, ist vorne links und beträgt vermutlich mehr als 1000 Euro. Bis heute hat sich der Verursacher nicht um eine Schadensregulierung bemüht. Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell