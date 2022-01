Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Fahren unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss + Autoaufbrüche + Scheibe eingeschlagen-Täter verletzt + Polizei angegriffen,beleidigt und bedroht + Flaschenwurf + Kellereinbruch + Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Landkreis - Fahren unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss

Die Polizei wird auch im Jahr 2022 wieder für die Verkehrssicherheit unterwegs sein und kontrollieren. Und wie im letzten Jahr musste die Polizei auch dieses Jahr bereits mehrfach eine Weiterfahrt untersagen und eine Blutprobe veranlassen. Allein am zurückliegenden Wochenende stellte die Polizei wieder zahlreiche Verstöße fest.

Marburg

Am Freitag, 07. Januar, um 10.40 Uhr fuhr ein 22 Jahre junger Mann in der Beltershäuser Straße mit seinem Fahrrad in deutlichen Schlangenlinien über den Geh- und Radweg. Der Drogentest des Radfahrers reagierte positiv auf THC. Nicht um die Blutprobe herum kam auch ein 68 Jahre alter Autofahrer, den die Polizei um 15.50 Uhr in Fronhausen kontrolliert hatte. Der in Deutschland geborene und lebende Mann wies sich mit einer ausländischen Papieren aus, deren Echtheit derzeit noch geprüft wird. Zwar lehnte der Mann einen Alkotest nach eigenen Angaben aus medizinischen Gründen ab, jedoch gab es mehrere Anhaltspunkte, wie z.B. eine geöffnete Flasche Bier neben dem Fahrersitz für einen Alkoholeinfluss. Um 16.10 Uhr verzichtete ein 33 Jahre alter Autofahrer bei der Kontrolle in der Marbach auf den angebotenen Drogentest, nachdem er einräumte, nahezu täglich Marihuana zu konsumieren. Für einen 18-Jährigen endete eine Autofahrt am Samstag, 08. Januar auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Cappel. Sein Drogentest hatte einen Einfluss von Amphetaminen signalisiert. In der Nacht zum Sonntag, 09. Januar, stoppte die Polizei gegen 01.55 Uhr in der Marburger Straße einen weißen Pkw, dessen 18 Jahre junge Fahrerin laut Testergebnis unter der Wirkung von THC stand. Gut anderthalb Stunden später war auch für einen 20 Jahre alten Mann die Autofahrt vorbei. Bei der Kontrolle in der Barfüßerstraße zeigte der Alkotest 1,78 Promille und der Drogentest reagierte auf Amphetamine, Kokain und THC.

Hinterland

Die Polizei Biedenkopf überprüfte am Samstag, 08. Januar, um 23.10 Uhr, in Dautphetal ein Auto und stellte dabei fest, dass der 18 Jahre junge Fahrer möglicherweise unter Drogeneinfluss stand. Ein Test bestätigte den Verdacht mit einer Reaktion auf THC

Ostkreis

Ein 28 Jahre alter Mann saß mit laut Alkotest 1,5 Promille im Blut am Steuer seines Autos. Die Fahrt endete in der Nacht zum Samstag, 08. Januar, um kurz nach 03 Uhr in Rauschenberg. Sonntagmorgen (09. Januar), um 09.30 Uhr saß ein 24 Jahre alter Mann am Steuer eines Autos, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Der Alkotest des 24-Kährigen zeigte 1,9 Promille. Die Kontrolle war in der Bahnhofstraße in Stadtallendorf.

Neustadt - Autoaufbrüche

In der Nacht zum Montag, 10. Januar kam es Neustadt erneut zu mehreren Autoaufbrüchen. Wie beim letzten Mal auch schlug der Täter jeweils eine Scheibe ein und stahl die sichtbaren Gegenstände. Betroffen waren Autos in der Graf-Spee-Straße, der Justus-Liebig-Straße und Eichendorffstraße. Der Sachschaden beträgt jeweils mehrere Hundert Euro. Die Polizei bittet um Mithilfe. Wer hat in der Tatnacht verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem ist insbesondere in den genannten Straßen jemand durch sein Verhalten aufgefallen? Die Polizei bittet darüber hinaus frühzeitig um Hinweise bei der Feststellung ungewöhnlicher Verhaltensweisen einer Person, z.B. bei scheinbar ziellosem Hin- und Herschlendern oder augenscheinliches Warten oder sogar deutliches Hineinschauen in Autos. "Bitte nur Beobachten und die Polizei frühzeitig informieren und dabei lieber einmal zu viel als einmal zu wenig anrufen! Rufen Sie im aktuellen Notfall die 110 oder auch direkt die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 an!"

Kleinseelheim - Scheibe eingeschlagen - Täter verletzt

Blutspuren deuten darauf hin, dass sich der Täter beim Einschlagen eines Glases einer Eingangstür wohl verletzt hat. Der Tatort der Sachbeschädigung war die Großseelheimer Straße, Tatzeit am Samstag, 08. Januar, zwischen Mitternacht und 13 Uhr. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Marburg - Widerstand- Beleidigungen - Bedrohungen

In der Nacht zum Sonntag, 09. Januar, eskalierte nach entsprechendem Alkoholgenuss ein privates Treffen in einem Haus im Barfüßertor. Als die Polizei, gerufen wegen begangener leichterer Körperverletzungen, gegen 05 Uhr eintraf, reagierte ein polizeibekannter 28-Jähriger sofort höchst aggressiv und wollte sich den Maßnahmen durch Rückzug entziehen. Die Polizei musste ihn letztlich festhalten. Der Mann leistete dabei körperlichen Widerstand und setzte seine begleitenden unflätigen Schimpftiraden und beleidigenden Betitelungen sowie diverse Bedrohungen bis zu seiner Entlassung nach der veranlassten Blutprobe fort. Der Alkotest hatte über 1,3 Promille angezeigt. Alle Beteiligten erlitten keine schwerwiegenden Verletzungen. Der 28-Jährige muss sich demnächst wegen des tätlichen Angriffs auf die Polizeibeamten sowie wegen Beleidigung und Bedrohung verantworten.

Wallau - Folgenschwerer Flaschenwurf

Eine leere Weinflasche landete auf dem Dach eines Einfamilienhauses und beschädigte dabei die Dacheindeckung. Dadurch konnte Wasser eindringen, welches letztlich im Badezimmer des Hauses von der Decke tropfte. Die tatsächliche Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest. Die Polizei ermittelt jetzt wegen der Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise. Nach derzeitigen Kenntnissen müsste die Flasche zwischen Sonntag, 02. und Sonntag, 09. Januar auf dem Dach gelandet sein. Betroffen ist ein Einfamilienhaus in der Südstraße. Sachdienliche Hinwiese hierzu bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Marburg - Kellereinbruch

Zwischen Sonntag, 19. Dezember und Sonntag, 09. Januar, blieb ein Einbrecher im Keller eines Mehrfamilienhauses im Alten Kirchhainer Weg offenbar ohne Beute. Der Täter hatte das Klappverschloss des Kellerabteils aus der Wandverankerung herausgebrochen und sich so einen Zutritt verschafft. Wer hat im fraglichen Zeitraum im Haus verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Autos aufgebrochen - keine Beute

1. Zwischen Dienstag, 04 und Freitag 07. Januar schlug ein Dieb eine Scheibe eines roten Fiat Punto ein und durchsuchte das Auto. Nach ersten Prüfungen fehlt jedoch nichts. Der Pkw stand zur Tatzeit im Parkhaus der Biegenstraße 12. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

2. Am Freitag, 07. Januar, kam es auf dem beschrankten Parkplatz des Altenzentrums in der Straße Auf der Weide zu einem Diebstahl aus einem gelben Pkw. Der Täter schlug zwischen 15 und 19.30 Uhr ein Fenster des Autos ein und durchwühlte es dann offensichtlich. Auch aus diesem Auto fehlt nach ersten Sichtungen nichts.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg - Grüner Golf angefahren - 2000 Euro Schaden

An einem in der Geschwister-Scholl-Straße entgegen der Fahrtrichtung geparkten grünen VW Golf entstanden am Kotflügel vorne rechts und am rechten Außenspiegel Kratzer und Dellen. Der Schaden beträgt mindestens 2000 Euro. Die Unfallzeit liegt zwischen 14.30 Uhr am Montag, 03. und 15 Uhr am Donnerstag, 06. Januar. Bislang gibt es keine Hinweise zum verursachenden Fahrzeug. Möglicherweise befinden sich an dem verursachenden Fahrzeug Lackspuren des grünen Golf. Die Polizei bittet etwaige Unfallzeugen sich zu melden und hofft auf die Mitteilung des Standortes eines frisch unfallbeschädigten Fahrzeugs mit grünen Lackspuren. Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg sind erreichbar unter der Rufnummer 06421 406 0.

Fronhausen - Spiegel kaputt und Beifahrertür beschädigt

Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg haben nach einem Unfall "In der Kratt" die Ermittlungen aufgenommen. Dort beschädigte ein noch unbekanntes Fahrzeug von Freitag auf Samstag, 08. Januar, zwischen 18.30 und 11.30 Uhr einen geparkten weißen VW Polo auf der Beifahrerseite. Den Spuren nach touchierte ein vorbeifahrendes Fahrzeug den Polo und verursachte dabei den vierstelligen Sachschaden. Hinweise auf das gesuchte Auto ergaben sich bislang nicht. Etwaige Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 06421 406 0 zu melden.

Martin Ahlich

