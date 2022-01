Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Unfallflucht im Parkhaus - Schwarzer Renault Twingo beschädigt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg

Der bei einer Unfallflucht vorne links beschädigte schwarze Reanult Twingo stand im Parkhaus Erlenring in der Mitte des ersten Parkdecks oberhalb der Zufahrt. Der Unfall passierte am Donnerstag, 06. Januar, zwischen 15.30 und 17 Uhr, wohl bei einem Ein- oder Ausparkmanöver. An dem Twingo entstand durch die Kollision eine Delle im Kotflügel vorne links. Derzeit gibt es weder Zeugenaussagen noch Spuren an der Schadenstelle, die Rückschlüsse auf das verursachende Fahrzeug schließen ließen. Wer hat zur fraglichen Zeit ein Fahrmanöver beobachtet, welches zu dem Schaden an dem schwarzen Renault geführt haben könnte? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

