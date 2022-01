Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Verkehrskontrollen - Viele Handyverstöße

Marburg-Biedenkopf (ots)

Landkreis

Am Mittwoch, 05.Januar kontrollierte der Regionale Verkehrsdienst Marburg Biedenkopf unterstützt durch die Bereitschaftspolizei den Verkehr. Bei den zwischen 10 und 16 Uhr durchgeführten drei stationären Kontrollstellen in der Kasseler Straße in Cölbe, Am Amöneburger Tor in Kirchhain und unter der Brücke in der Ernst-Giller-Straße in Marburg, ahndeten die Beamten bei insgesamt 48 überprüften Fahrzeugen und 58 kontrollierten Personen in 21 Fällen Ordnungswidrigkeiten. Den überwiegendsten Teil nahm mit acht festgestellten Verstößen das Telefonieren oder Hantieren mit dem Mobiltelefon ein.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell