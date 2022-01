POL-MR: Polizei informiert über einen Einsatz anlässlich von Versammlungen am 08.01.2022 in Wetzlar und in Marburg

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Marburg-Biedenkopf (ots)

Polizei informiert über einen Einsatz anlässlich von Versammlungen am 08.01.2022 in Wetzlar und in Marburg

Für den heutigen Samstag (08.01.2022) sind bei der zuständigen Versammlungsbehörde der Stadt Wetzlar zwei Versammlungen im thematischen Kontext zur Corona-Pandemie angemeldet worden. Ein Aufzug mit Abschlusskundgebung soll zwischen 15.00 und 19.00 Uhr in Wetzlar stattfinden. Eine weitere Versammlung ist als Mahnwache von 14.30 bis 18.00 Uhr ebenfalls in der Wetzlarer Innenstadt angemeldet.

In dem genannten Zeitraum ist in Wetzlar mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Die Polizei wird diese Versammlungen mit einer angemessenen Kräfteanzahl begleiten und dabei das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit schützen. Auch sollen die Beamten die zuständige Behörde unterstützen, damit die infektionsschutzrechtlichen Beschränkungen eingehalten werden.

Vor Ort (in Wetzlar) ist ein mobiles Presseteam der Polizei. Das mobile Presseteam dient der Presse vor Ort als Anlaufpunkt. Den genauen Standort können wir aktuell wegen der unterschiedlichen Orte der Versammlung noch nicht bekanntgeben. Pressevertreter können sich an die Telefonnummer 02771 - 907 120 wenden und dort den Standort des Presseteams der Polizei erfragen.

Informationen zum Einsatz finden Sie auch auf twitter unter @polizei_mh.

Zu weiteren Versammlungen , die ebenfalls einen Bezug zur Corona-Pandemie haben, kommt es am Nachmittag in Marburg. Dort ist ebenfalls mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Jörg Reinemer

Pressesprecher

