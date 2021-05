Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Bei Ladendiebstahl ertappt

Kehl (ots)

Der für die Sicherheit in einem Drogeriemarkt zuständige Mitarbeiter hat am Dienstagvormittag einen mutmaßlichen Ladendieb auf frischer Tat ertappt. Der 31-Jährige wollte gegen 11.30 Uhr offenbar das Geschäft in der Straßburger Straße mit unbezahlter Ware im Gepäck verlassen, als der Mitarbeiter in ansprach und die Polizei alarmierte. Nun erwartet ihn eine Strafanzeige wegen Diebstahls. /ma

