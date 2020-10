Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 221020-860: Raub auf Drogeriemarkt

Wipperfürth (ots)

Mit einem Messer bewaffnet hat am Mittwochabend (21. Oktober) ein Unbekannter einen Drogeriemarkt in der Wipperfürther Innenstadt überfallen. Gegen 18.40 Uhr hatte der Mann an der Kasse plötzlich ein Messer gezogen und die Herausgabe von Bargeld verlangt. Mit seiner Beute floh er aus dem Geschäft. Kurz danach hörte die überfallene Kassiererin ein Fahrzeug, das mit aufheulenden Motor stark beschleunigte; ob dies mit dem Raubüberfall im Zusammenhang steht, ist allerdings nicht gesichert. Bei dem Täter handelt es sich um einen etwa 25 Jahre alten Mann von schlanker Statur und einer Größe von etwa 180 cm. Er trug zur Tatzeit eine hellblaue Jeans, eine dunkle Daunenjacke mit Kapuze, darunter eine graue Sweatshirt-Jacke sowie dunkelgraue Sportschuhe mit einem Emblem der Marke Nike. Seinen Gesicht hatte er mithilfe einer blauen Stoffmütze und einem Mund-Nasen-Schutz zum Teil verdeckt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 1 unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell