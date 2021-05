Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Beim Ausparken mit Fußgängerin kollidiert

Oberkirch (ots)

Der Zusammenstoß zwischen einem ausparkenden Audi-Fahrer und einer 71-jährigen Fußgängerin endete am Mittwoch mit leichten Verletzungen der Frau. Der 35-Jährige wollte seinen Wagen gegen 14:45 Uhr aus einer Parklücke in der Hauptstraße fahren, als er die Dame mit dem Fahrzeugheck erfasste und sie so gegen eine Schaufensterscheibe gestoßen wurde. Zur medizinischen Versorgung wurde die 71-Jährige in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. /ma

