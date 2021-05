Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mahlberg - Schaden verursacht

Mahlberg (ots)

Ein geparkter weißer Clio wurde am Dienstag gegen 9:40 Uhr in der Stauferstraße von einem bislang unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt. Ohne sich um den Streifschaden auf der gesamten linken Fahrzeugseite in Höhe von insgesamt circa 7.000 Euro zu kümmern, entfernte sich der oder die Unfallverursacher/-in von der Unfallstelle. Die Beamten des Polizeiposten Ettenheim haben die Ermittlungen übernommen und bitten um Hinweise unter der Rufnummer: 07822 44695-0. /ag

