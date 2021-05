Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - In Vereinsheim eingestiegen

Baden-Baden (ots)

Unbekannten gelang in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen durch das Beschädigen eines Fensters in ein Vereinsheim in der Rheinstraße einzusteigen. Durch den Wurf eines Steines wurde das Fenster zerstört und in den Räumlichkeiten ersten Erkenntnissen zufolge alkoholische Getränke entwendet. Nach der Spurensicherung durch Kriminaltechniker ermitteln nun Beamte des Polizeireviers Baden-Baden wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls.

/ma

