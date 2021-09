Polizei Hagen

POL-HA: Mitfahrer auf der Lenkstange führt zu Unfall zwischen zwei Fahrrädern

Hagen (ots)

Am Samstag, 18.09.2021, befuhr gegen 15 Uhr ein 24-jähriger Mann mit seinem Mountainbike den Gotenweg und beabsichtigte nach rechts in den Alemannenweg abzubiegen. Dabei transportierte er einen 25-jähringen Freund auf seiner Lenkstange. Aus diesen Grunde konnte er nicht weit genug einlenken und gelangte auf die Fahrspur der Gegenrichtung, wo er mit einem 65-jährigen Mann kollidierte, der auf einem Pedelec unterwegs war. Alle drei Personen stürzten zu Boden, wobei die beiden Fahrzeugführer leicht verletzt wurden. Der Unfallverursacher musste zur Behandlung in ein Krankenhaus, während der 65-jährige nach ambulanter Behandlung vor Ort entlassen werden konnte. Das Pedelec war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell